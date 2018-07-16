صور.. إنطلاق مهرجان الصيف بتكريم مبدعى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الاسكندرية مساء اليوم الاثنين، الافتتاح الرسمي لمهرجان الفنون الصيفى الدولى السادس عشر، بحضور الفنان راجح داوود مستشار مركز الفنون، والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافى بمكتبة الاسكندرية.

شهد حفل الافتتاح، تكريم نماذج مشرفة من المبدعين من الإسكندرية تقديراً لهم على مجهوداتهم وإبداعاتهم في مجال الفنون المختلفة، وذلك من منطلق تشجيع الفنانين والمبدعين من الإسكندرية، خاصة الشباب وهم الفنانة عارفة عبد الرسول، الفنان مصطفى أبو سريع، الفنان حسنى شتا، فرقة مسار إجبارى، الفنان أسامة حلمى، الفنان إسلام كمال، المايسترو ناير ناجى، الفنانة رانيا منصور، الفنان جمال ياقوت، الفنان مارك لطفى.

فيما انطلقت أولى فعاليات فرقة أوتوستراد من الأردن بإحياء حفل الافتتاح والتى تتميز بغناء أغانِ اجتماعية ذات طابع ساخر، كما تُعرف بتناولها موضوعات وتجارب وقصص يعيشها الإنسان الحالى مهما كانت هويته أو مكانه؛ مثل: الحب، والاستغلال، والحرب، والأمل، والمرح، والوفاء، والألم، والسجن، والحرية.























