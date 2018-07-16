صور.. أول مدينة مرورية مصغرة بكفر الشيخ تستخرج 30 رخصة للأطفال

كفر الشيخ – محمد سليمان

تستعد الإدارة العامة لمرور محافظة كفر الشيخ، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، لافتتاح المدينة المرورية، لأول مرة بمدينة فوة بنطاق المحافظة بعد تجهيزها لاستقبال أطفال المدارس، وتزويدها بأحدث التقنيات والمساعدات الفنية، ويعرض اليوم السابع، مشتملات المدينة المرورية، وما ستقدمه للأطفال.

وتشتمل المدينة المرورية على "أرضيات، خطوط، علامات أرضية، إشارات ضوئية، لوحات إرشادية، طريق للمشاة، ولعبة التزحلق تُستخدم كأنها كبارى ويمكن استخدامها كوسيلة تسلية الأطفال طوال فترة تواجدهم بالمدينة المرورية.

ووفرت مديرية الأمن سيارات كهربائية صغيرة ودراجات رباعية الدفع ليتعرف الطفل معها على النظام المرورى بتلقائية وبشكل عملى يمارسه على الأرض، تحت إشراف اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، ومتابعة العميد محمد الفراوى مدير إدارة المرور، وعقب تدريب أكبر عدد من الأطفال بفوه، وسيتم نقل المدينة المرورية لمقر مرور كفر الشيخ الرئيسى بمدينة كفر الشيخ، وجار دراسة إنشاء عدد من المدن المرورية فى عدد من وحدات المرور بكفر الشيخ، أو نقل تلك المدينة المرورية لتلك الوحدات فى أيام محددة لتدريب الأطفال عليها.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الداخلية لمواكبة تطورات العصر الحديث والمستحدثات الأمنية الجديدة فى جميع المجالات الخدمية والنواحى التى تمس حياة المواطنين وأمنهم خاصةً فى مجال المرور لفرض مزيد من الانضباط المرورى بجميع الشوارع والطرق والميادين بمدن المحافظة المختلفة ومراكزها.

وتتكون المدينة من طريق للقيادة مصنوع من مواد آمنة لاستخدامها من قبل الأطفال، وتم تقسيمها على صورة تقاطعات مرورية وميادين وأماكن لعبور المشاة، وكذلك أرصفة على جانبى الطريق، فضلًا عن تخطيط الطريق بخطوط متقطعة ومتصلة للتعريف بالفرق بينهما.

واحتوت المدينة المرورية على إشارات مرورية لتبين للأطفال الفارق بين الإشارات الضوئية ومتى يمنع التوقف ومتى يسمح بعبور المشاة أو مرور السيارات، كما تم تدريب 30 طفلًا بالمدينة المرورية وتم استخراج كارنيهات لهم دون بها اسم الطفل، ورقم الرخصة، وإدارة المرور التى استخرجت الرخصة، ويوم استخراجها ويوم انتهاء الرخصة، وعنوانه وأنه مصرى الجنسية، واسم المدينة التى يقطنها، وفصيلة الدم.

وحرصت مديرية أمن كفر الشيخ وإدارة المرور على توزيع كُتيب على الأطفال يشتمل على قواعد المرور، وقصة مصورة لأبرز مخالفات مرورية وأكثرها شيوعًا، ليعى الطفل هذه الأخطاء وتجنب الوقوع فيها مستقبلًا.

وتنقسم النشاطات داخل المدينة المرورية إلى قسمين، الأول نظرى وفيه يقوم عدد من ضباط وحدة مرور فوه بشرح القواعد الأساسية للمرور باستخدام شاشات عرض وصور توضيحية، أما القسم الثانى يشمل التجربة العملية، وفيه يقوم الأطفال بمحاكاة القيادة فى شوارع وميادين المدينة المرورية، مستقلين سيارات كهربائية صغيرة ودراجات رباعية الدفع، ويهدف المشروع إلى زرع وترسيخ الوعى المرورى، واحترام آداب المرور فى النشء الصغير، من أجل مستقبل أفضل دون معاناة أو حوادث، وتعليم الأطفال فن القيادة الصحيحة.