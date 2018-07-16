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الإثنين، 16 يوليه 2018 01:35 م
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صحة الشرقية : توفير 10 ألاف عبوة لبن أطفال بمنافذ المحافظة

الإثنين، 16 يوليه 2018 01:13 م
صحة الشرقية : توفير 10 ألاف عبوة لبن أطفال بمنافذ المحافظة لبن أطفال - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم توفير كميات من اللبن المدعم المرحلة الثانية بجميع منافذ المحافظة، حيث تم إستلام 10195 عبوة للمرحلة الثانية وذلك بعد توفير 40 ألف عبوة لبن مدعم للمرحلة الأولى تكفى لاحتياجات المحافظة من اللبن المدعم خلال الفترة القادمة.

و أوضح وكيل الوزارة، فى بيان، بأنه تم تسليم 7380 عبوة لبن من المرحلة الثانية، اليوم للإدارات الصحية والتأكد من توفره بجميع المنافذ ليتم الصرف بدء من الغد.

كما قدم وكيل الوزارة الشكر للصيادلة المشرفين على مخزن الألبان الرئيسى بالجديدة بمنيا القمح وهم الدكتور محمود صبري، الدكتور ميلاد دميان، الدكتور  إيمان محمد، الدكتور هاجر منير، كما أشاد على المتابعة المستمرة واليومية لأرصدة الألبان بالمحافظة.

 

 


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