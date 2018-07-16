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شاهد.. استهتار مجموعة من الشباب ونزولهم على قضبان المترو وإيقافه إجباريًا

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:46 م
شاهد.. استهتار مجموعة من الشباب ونزولهم على قضبان المترو وإيقافه إجباريًا جانب من الفيديو
كتب محمود أحمد عطا
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تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمجموعة من الشباب يستوقفون المترو بالجلوس على قضبان سكة المترو الخط الأول، رغم مجيئه بسرعة كبيرة، واضطر سائق المترو إلى الوقوف بعد استلقاء عدد من الصبية أمام عجلات القيادة قبل دخوله لمحطة المطرية.
 
 
وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعى، عن غضبهم من طريقة سلوك الشباب، مشددين على ضرورة محاسبة هؤلاء الصبية.
 
 
 
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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد الكلاب الضالة الهمج اللي وسط المجتمع المصري

يجب التعرف علي هؤلاء الهمج و محاسبتهم بغرامة و سجن و القاصر يسجن ابوه

هذا نوع من البلطجة و الهمجية لان مفيش قانون رادع لمثل هؤلاء الكلاب الضالة

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