شاهد.. استهتار مجموعة من الشباب ونزولهم على قضبان المترو وإيقافه إجباريًا

كتب محمود أحمد عطا

تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمجموعة من الشباب يستوقفون المترو بالجلوس على قضبان سكة المترو الخط الأول، رغم مجيئه بسرعة كبيرة، واضطر سائق المترو إلى الوقوف بعد استلقاء عدد من الصبية أمام عجلات القيادة قبل دخوله لمحطة المطرية.

وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعى، عن غضبهم من طريقة سلوك الشباب، مشددين على ضرورة محاسبة هؤلاء الصبية.