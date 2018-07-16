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سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:21 ص
سقوط 3 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 3 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وتلقى اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية ، إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه ، المتهم "محمد.ر.س"38 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى 6 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

 

وألقى الرائد إسلام العربى رئيس مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على المتهم " محمد.ح.ح"28 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته حال استقلاله دراجة بخارية بحوزته كمية من مخدر البانجو ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وتمكن المقدم محمد سليمان رئيس مباحث قسم ثالث الاسماعيلية من القبض على المتهم "فؤاد.م.ش"44 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الاسماعيلية بحوزته 60 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمون بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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