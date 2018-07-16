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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:45 م
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سقوط مسجل خطر يتاجر بالأسلحة البيضاء داخل مسكنه فى مصر القديمة

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:49 م
سقوط مسجل خطر يتاجر بالأسلحة البيضاء داخل مسكنه فى مصر القديمة المتهم بالاتجار بالاسلحة البيضاء فى القاهرة
كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى
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ألقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة، القبض على مسجل خطر لإتجاره فى الأسلحة البيضاء داخل مسكنه بلمنطقة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة، معلومات مفادها أن وليد .ع.ن.ع. 43 سنة، مسجل خطر، مخدرات تحت رقم 19143 فئة " ب" والسابق اتهامه في 8 قضايا آخرهم 7141 لسنة 2012م  مصر القديمة "مخدرات "، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء متخذا من مسكنه مكانا لنشاطه الإجرامي .

 

ومن خلال التحريات تبين صحة المعلومات، فتم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل مسكنه ، وعثر بداخله على  10 قطع سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، ومبلغ مالى 170 جنيها، وهاتف محمول.

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة وأنه تحصل على الأسلحة البيضاء من بعض الأشخاص "لا يمكنه الإرشاد عنهم" بقصد إصلاحهم والتصرف فيهم بالبيع ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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