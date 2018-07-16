سقوط "الخديوى" مسجل خطر هارب من حكم بالإعدام فى بنى سويف

بني سويف أيمن لطفى

ضبطت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بنى سويف مسجل خطر وهارب من تنفيذ حكم بالمؤبد.

وكانت معلومات قد وردت إلى الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن تفيد تردد عاطل يدعى "الخديوى" 52 سنة على منزلة بقرية الجمهود دائرة المركز، والهارب من حكم قضائي بالسجن المؤبد و12 حكم آخر، وسبق اتهامه فى 20 قضية أخرى عبارة عن قضايا سلاح وسرقة بالإكراه.

بإخطار العقيد مجدى لطفى رئيس مباحث جنوب بنى سويف، أمر بسرعة ضبط المتهم، وتمكنت حملة تضم رئيس المباحث والنقيبين مسعد زكى والحسينى إبراهيم معاونى مباحث الفشن، من ضبط المتهم داخل منزله، وبحوزته بندقية آلية وطربة حشيش و190 قرص مخدر، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.