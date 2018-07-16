سفير كوريا بالقاهرة: نتطلع لتبادل ثقافى بين الشعبين الكورى والمصرى

الإسكندرية- هناء أبو العز

أعرب يون يوتشول، سفير جمهورية كوريا الجنوبية فى مصر، عن سعادتة لزيارة مدينة الإسكندرية كأحد أهم المدن المصرية، والتى تشبه مدينة جوثان الكورية.

وأشار يوتشول، فى حفل افتتاح أسبوع الأفلام الكورية، إلى اهتمامه بعرض نماذج من السينما الكورية فى مصر باعتبارها قبلة السينما فى المنطقة العربية.

وأشار سفير كوريا، إلى تطلعه لتبادل ثقافى بناء بين الثقافة الكورية والثقافة المصرية، باعتبار الثقافة أهم جسر للتواصل بين الشعوب، مؤكداً على وجود مناطق تشبه بين الشعبين المصرى والكورى.