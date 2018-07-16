سفير كوريا الجنوبية: السيسي ينهض بمصر ووزير الدفاع يزور القاهرة العام المقبل

أعلن سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة عن زيارته لقائد القوات البحرية، ومحافظ الإسكندرية، فترة تواجده فى الإسكندرية، لنشر الثقافة وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، مشيرًا إلى وجود الكثير من الكوريين، لترويج منتجات كوريا فى منطقة البحر المتوسط.

وأكد يو شيول، على هامش عقده مؤتمرا صحفيا بالإسكندرية، أنه يعمل على تنظيم زيارة لوزير الدفاع الكورى لمصر، خلال العام المقبل، كما فعل الفريق صدقى صبحى وزير الدفاع المصرى السابق العام الماضى، ولن تشمل المناقشات فقط الجانب الأمنى، وإنما فى مجال الصناعة أيضًا، وبحسب المباحثات سيكون هناك تعاون عسكرى، مشيرًا إلى تميز كوريا بوجود متخصصين فى الدفاع والتكنولوجيا، والسعر المنخفض.

وأوضح يو شيول، أن قوة العلاقات بين البلدين تعود إلى موقع مصر الاستراتيجيى، وهى أكبر بلد فى المنطقة العربية، ولديها دور القيادة، وتلعب دورا مهما للاستقرار فى المنطقة، بالإضافة إلى الكثافة السكانية حيث تعدى سكانها 100 مليون، ومنهم 30 % شباب، يعتمد عليهم الرئيس السيسى للنهوض بمصر، مشيرًا إلى أن مجرد وجود نظام لإدخال الشباب فى العملية التنموية سيسرع ذلك عملية النمو.

وتابع أن المصانع الكورية التى تعمل فى مصر، تصدر للدول الأوروبية، و دول البحر المتوسط بمعدل 200 مليون دولار أمريكى، وهو ما يحسب للاقتصاد المصرى كصادرات.

وأكمل، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لكوريا مارس 2016، تم الاتفاق فيها على أمور كثيرة بهدف التنمية، والتبادل الاقتصادى والدعم المالى بحوالى 3 مليارات دولار بفائدة قليلة، مشيرًا إلى وجود تعاون مشترك فى مجالات المواصلات والبنية التحتية والطاقة.

وأوضح إدانة دولته للإرهاب بكافة أنواعه، والاعتراض عليه مثل كل المجتمع العالمى، مع وجود مباحثات مستمرة بين وزيرى الدفاع الكورى والمصرى، لمناقشة تداعيات الإرهاب والحد منه، مؤكدًا سعى الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، لمكافحة الإرهاب، من خلال عدد من القرارات والإجراءات والتعاون الدولى.

وأشار يو شيول، فى مؤتمر صحفى، أجراه صباح اليوم، إلى تلقى دولته دعوة للاستثمار فى محور قناة السويس، لإنشاء منطقة صناعية كورية، وبالفعل نتابع الموقف جيدًا للبدء فى الاستثمار فيها إذا سنحت الفرصة، مؤكدا أن الاستثمار فى مصر له اعتبارات مختلفة ليس فقط من أجل المال، ولكن بسبب موقع مصر الاستراتيجى أيضًا.

ولفت سفير كوريا، إلى التعاون مع مصر من خلال وكالة التعاون الدولى "كويكا" للمساهمة بشكل كبير فى الاقتصاد المصرى، حيث تقدم برامج ودورات تدريبية، لتعليم اللغة الكورية أو إعادة تدوير المخالفات، وغيرها من الأمور التى تستهدف بناء الفرد فى المجتمع المصرى.

وقال إن الرئيس السيسى يسعى بشكل جاد لجذب الاستثمارات إلى مصر، فى كل المجالات التى تعيد تنمية الاقتصاد المصرى، ومجتمع رجال الأعمال الكوريين مهتمين بتوجيه استثماراتهم فى مصر، إذا أتيحت الفرصة والظروف المهيئة لهم، موضحًا أن الإسكندرية ستكون من أولى المحافظات التى يفكرون فى الاستثمار بها، باعتبارها أرض خصبة للمستثمرين الأجانب.