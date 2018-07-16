سالفيني يدعو لرفع العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا بنهاية العام

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قال وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى الاثنين خلال زيارته لموسكو إنه يريد للعقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا ان تُرفع "بحلول نهاية هذا العام".

وقال سالفينى اليمينى المتطرف إنه سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لإقناع الشركاء الاوروبيين بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم فى 2014 وما تلى ذلك من أنشطة وعمليات فى شرق أوكرانيا.

وتابع وزير الداخلية الايطالى ان "استخدام حق النقض هو الملاذ الاخير لكننى لا استبعد شيئا"، مضيفا "إيطاليا هى البلد الأوروبى الاكثر تضررا من هذه العقوبات المفروضة على روسيا".

وقال سالفينى إنه يريد خلق فرص للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى البلدين.