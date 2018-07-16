video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سالفيني يدعو لرفع العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا بنهاية العام

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:54 م
سالفيني يدعو لرفع العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا بنهاية العام سالفينى
أ ف ب
إضافة تعليق

قال وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى الاثنين خلال زيارته لموسكو إنه يريد للعقوبات التى يفرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا ان تُرفع "بحلول نهاية هذا العام".

وقال سالفينى اليمينى المتطرف إنه سيلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لإقناع الشركاء الاوروبيين بإلغاء العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية ضمها شبه جزيرة القرم فى 2014 وما تلى ذلك من أنشطة وعمليات فى شرق أوكرانيا.

وتابع وزير الداخلية الايطالى ان "استخدام حق النقض هو الملاذ الاخير لكننى لا استبعد شيئا"، مضيفا "إيطاليا هى البلد الأوروبى الاكثر تضررا من هذه العقوبات المفروضة على روسيا".

وقال سالفينى إنه يريد خلق فرص للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى البلدين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سالفينى: لا لعمل أحادى ضد سوريا مع الالتزام بالولاء للحلفاء الأطلسيين

سالفينى.. يمينى متطرف إيطالى متحديا بروكسل: نعمل على موازنة بضرائب أقل

صور.. زعيم اليمين المتطرف الإيطالى سالفينى يؤكد حقه فى تشكيل الحكومة

ماتيو سالفينى

إيطاليا

وزير داخلية إيطاليا

روسيا

موسكو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة