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الإثنين، 16 يوليه 2018 05:05 م
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رفع 5 أطنان قمامة ومتراكمات صلبة فى حملة مرافق بالقليوبية

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:26 م
رفع 5 أطنان قمامة ومتراكمات صلبة فى حملة مرافق بالقليوبية حملة اشغالات - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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شنت مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، حملة مرور ومرافق مكبرة بدوائر أقسام المحافظة، لضبط كافة المخالفات المرورية وإعادة الانضباط المرورى والعمل على سيولة حركة المرور، وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والتعديات والإشغالات والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 239 قضية، تنوعت ما بين 65 إزالة فورية، و40 محضر اشغال طرق، و21 محضر نظافة وبيئة، و15 محضر لبائعين متجولين، و4 محاضر لفرش شاي، و44 محضر وصلات كهربائية، و27محضر لإعلانات مخالفة، و9 تنده، و2 كشك مخالف، و4 رصيف مخالف، و2 غرامة فورية، و6 فرش فاكهة، كما تم رفع وإزالة 5 أطنان قمامة ومتراكمات صلبة بمناطق نطاق الحملة.

 

 

 

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