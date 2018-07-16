رئيس مدينة مغاغة بالمنيا يتابع أعمال مجزر أبا وترميم الوحدة المحلية

فريق المحافظات

تفقد مجدى نصر،رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا أعمال ترميم مبنى الوحدة المحلية بقرية أبا فى مراحلها النهائية، حيث وجه المنفذين والمشرفين علي الاهتمام بالتشطيبات الجيدة ورفع جميع نواتج العمل والتكسير الموجود بالموقع ونظافته.

كما تابع رئيس المركز أعمال مجزر أبا للتأكد من استلام المقاول للموقع لانجاز باقى الأعمال التي أوصت بها اللجنة العليا للطب البيطرى من القاهرة عند الاستلام النهائى، حيث وافق عصام البديوى محافظ المنيا على استكمال الأعمال من صندوق الخدمات بمبلغ 128 ألف جنيه.