رئيس مدينة طوخ: لا صحة لتغيير اسم مدرسة كوم الأطرون الثانوية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد محمد خيرى، رئيس مجلس مدينة طوخ بالقليوبية، أنه لا صحة لمطالب تغيير اسم مدرسة كوم الأطرون الثانوية بطوخ لاسم أحد الشهداء بقرية كفر منصور المجاورة لقرية كوم الأطرون، مشيرًا إلى أنه فور انتشار هذا الخبر تلقى العديد من الشكاوى من أهالى قرية كوم الأطرون وبناء عليها تم التقدم بمذكرة لمحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى تطالب بإطلاق اسم المتبرع بأرض المدرسة الحج عزت عبد الحفيظ القاضى عمدة قرية كوم الأطرون الراحل عليها تلاشيا لهذا الخلاف بين أهالى القريتين.

وأضاف خيرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر منصورة ومدير أمن الإدارة التعليمية بطوخ زارا قرية كوم الأطرون يوم الجمعة الماضى لإبلاغ الأهالى بهذا التطور، وحاليا نحن فى انتظار اجتماع المجلس التنفيذى المقبل للتصديق على إلغاء القرار، مشيرًا إلى أن هناك مدرستين حاليتين تحت الإنشاء فى قرية كفر منصور، ومن المقرر أن يتم إطلاق اسم الشهيد على إحداهما تخليدا لذكراه.

وتابع رئيس مدينة طوخ، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بقيادة الدكتور طه عجلان على إلغاء قرار التغيير، الذى بدوره أكد إنه لا صحة لتغيير بيانات مدرسة كوم الأطرون الثانوية.