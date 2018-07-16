video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئاسة الوزراء البريطانية تنفى إجراء استفتاء ثان على "البريكست"

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:59 م
رئاسة الوزراء البريطانية تنفى إجراء استفتاء ثان على "البريكست" رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
إضافة تعليق

نفت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، إجراء استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).


وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية - فى تصريح اليوم - "إنه لن يكون هناك استفتاء ثان على البريكست تحت أى ظرف".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد أكدت - فى كلمة خلال افتتاح معرض فارنبورو الجوى صباح اليوم - أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى "هى الخطة الصحيحة" على حد قولها.


وقالت ماي: "اقتراحنا يحدد الصفقة الصحيحة للمملكة المتحدة - تكريم القرار الديمقراطى للشعب البريطاني، وحماية سلامة اتحادنا الثمين".. مضيفة: "سنستعيد السيطرة على حدودنا وقوانيننا وأموالنا.. لكننا سنفعل ذلك بطريقة جيدة للأعمال وجيدة من أجل الرخاء فى المستقبل".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرا خارجية فرنسا وقبرص يجتمعان على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبى فى بروكسل

الرى تنظم ورشة عمل مشروع الاتحاد الأوروبى لدعم الإصلاح بقطاع المياه

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يجمعون على أهمية استعادة دور فعال فى ليبيا

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار الاتحاد الاوروبى

اخبار العالم




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة