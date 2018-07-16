رئاسة الوزراء البريطانية تنفى إجراء استفتاء ثان على "البريكست"

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نفت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم الاثنين، إجراء استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).



وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية - فى تصريح اليوم - "إنه لن يكون هناك استفتاء ثان على البريكست تحت أى ظرف".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قد أكدت - فى كلمة خلال افتتاح معرض فارنبورو الجوى صباح اليوم - أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبى "هى الخطة الصحيحة" على حد قولها.



وقالت ماي: "اقتراحنا يحدد الصفقة الصحيحة للمملكة المتحدة - تكريم القرار الديمقراطى للشعب البريطاني، وحماية سلامة اتحادنا الثمين".. مضيفة: "سنستعيد السيطرة على حدودنا وقوانيننا وأموالنا.. لكننا سنفعل ذلك بطريقة جيدة للأعمال وجيدة من أجل الرخاء فى المستقبل".