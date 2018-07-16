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الإثنين، 16 يوليه 2018 12:40 ص
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دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تنسيق الجامعات ينطلق اليوم

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:00 ص
دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تنسيق الجامعات ينطلق اليوم تنسيق الجامعات - أرشيفية
إعداد محمود عثمان
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 

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