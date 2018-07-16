دواوين الوزارات × 24 ساعة.. تنسيق الجامعات ينطلق اليوم

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التموين:انتهاء إجراءات إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية خلال أيام..وزارة التموين: 5 ملايين منتفعًا فى انتظار تطبيق القرار.. ومخاطبة الشركات الإلكترونية لتعديل نظامها استعدادًا لتنفيذ الإضافات
وزارة التربية والتعليم:وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة
التعليم تفتح باب التظلمات.. آلاف الطلاب يتظلمون على النتيجة.. بعض الطلاب: نطمع فى الزيادة لدخول كليات بعينها.. وآخرون: نشعر بالظلم.. الإنجليزى والعربى والكيمياء تتصدر قائمة المواد والأربعاء أول يوم للاطلاع
مشيخة الأزهر:وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 63.81%.. ويؤكد: ندرس تطبيق البوكليت على الابتدائية والإعدادية.. ورئيس المعاهد الأزهرية: تلقى التظلمات الثلاثاء ولمدة شهر.. وبدء امتحانات الدور الثانى 9 أغسطس
وزارة النقل:الدكتور عمرو شعت مساعد وزير النقل لـ"اليوم السابع": حادث قطار البدرشين وقع بسبب مشكلة بالتحويلات.. والتحقيقات مازالت جارية.. إنقاذ السكة الحديد يحتاج لإسقاط الديون والاستثمار بقطاع البضائع ورفع سعر التذكرة
وزارة التعليم العالى:فيديو.. وزير التعليم العالى: 23% من طلاب الثانوية العامة مجموعهم تجاوز 95%
وزارة الكهرباء:وزير الكهرباء فى حوار لـ"اليوم السابع": زيادة أسعار الشرائح كانت أمرا اضطراريا على الحكومة لتفادى عجز بالميزانية يصل لـ109 مليارات جنيه.. محمد شاكر: أنا اللى بقول للمواطن اشتكى وبعدين ادفع
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة