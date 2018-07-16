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خبير: العاملون بالخارج يتحملون 5 % من الأجر التأمينى حال اشتراكهم بالتأمين الصحى

الإثنين، 16 يوليه 2018 03:00 ص
خبير: العاملون بالخارج يتحملون 5 % من الأجر التأمينى حال اشتراكهم بالتأمين الصحى الدكتور علاء غنام خبير برامج الرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور علاء غنام خبير برامج الرعاية الصحية، أن المصريون العاملون بالخارج حال رغبتهم فى الاشتراك فى التأمين الصحى الشامل الجديد سيتحملون 5% من الأجر التأمينى و1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى 2 من الأبناء و1.5% كلما زاد عن ذلك من الأبناء.

وقال الدكتورعلاء غنام لـ"اليوم السابع":  يتحمل أصحاب الأعمال 4% من الأجر التأمينى بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا وتتحمل الدولة عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور وتزاد جداول الاشتراكات والمساهمات بنسبة 7% سنويًا.

وتابع : يفحص المركز الإكتوارى للهيئة العامة للتأمين الصحى مرة على الأقل كل 4 سنوات بواسطة خبير أو أكثر من الخبراء الإكتواريين المتخصصين فى المجال الصحى يتم تكليف بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص ويتوقف سريان النظام على مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة.


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