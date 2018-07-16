حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية سندوة بالخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية لمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة، حملات لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بمدينة الخانكة.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية على استمرار وتفعيل تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، حيث أنه لن يتم السماح بالتهاون مع أى حالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عمل بكل مركز ومدينة للبدء فورا فى تنفيذ قرارات الإزالة بالاشتراك مع جهات الولاية ومديرية الأمن.

وأكد أنه تم إعداد قاعدة بيانات كاملة لأراضى أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة بكل مركز ومدينة ووحدة قروية موضح بها مساحة كل قطعة على حدة وجهة الولاية عليها، وذلك فى إطار الحفاظ على أراضى أملاك الدولة وعدم السماح بالتعدى عليها، تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة.