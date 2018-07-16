تنفيذ 99 مشروعا فى قطاع مياه الشرب بـ 802 مليون و900 ألف جنيه بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، عن تنفيذ 99 مشروعًا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 802 مليون و900 ألف جنيه، خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، فى بيان له إن من بين المشروعات المنفذة فى قطاع المياه من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى على أرض المحافظة، محطة تحلية مياه الآبار بمدينة الشيخ زويد بطاقة 2000م3/يوم بتكلفة 25 مليون جنيه، ومحطتى تحلية مياه الآبار بمدينتى الحسنة ونخل بطاقة 200م3/ساعة بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، ومد شبكات مياه لمشروعى أبنى بيتك بحى الزهور وأرض الجولف بالعريش بطول 20 كيلو متر بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ محطات تحلية مياه البحر بحى المساعيد فى مدينة العريش، رقمى واحد واثنان، بطاقة إجمالية 10000م3/يوم بتكلفة بلغت 177 مليون و500 ألف جنيه، تنفيذ محطة رفع جنوب حى المساعيد والصفا الجديد فى مدينة العريش بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه.

أضاف المحافظ، أن من بين المشروعات التى قامت بتنفيذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء،إحلال وتجديد آبار فى مراكز الشيخ زويد والحسنة والعريش بتكلفة بلغت 6 مليون و700 ألف جنيه، بجانب حفر وتجهيز عدد 4 آبار مياه جوفيه فى مدينة العريش بتكلفة بلغت 2 مليون و800 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات المياه فى مدينة بئر العبد بتكلفة بلغت 2 مليون و100 ألف جنيه.

كما تم إحلال وتجديد محطات التحلية ومحطة القنطرة شرق بتكلفة 25 مليون و700 ألف جنيه، وإحلال وتجديد وعزل خزانات خرسانية بمدينة بئر العبد ورمانه بتكلفة 200 ألف جنيه.

أشار المحافظ إلى توريد سيارات وتنفيذ عدد من المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتمويل من المعونة الأمريكية من بينها توريد سيارات مياه وسيارات كسح، وإنشاء محطة تحلية مياه أبو الجلود ببئر العبد، وإنشاء خزانات أرضية ببئر العبد والحسنة، وحفر 6 آبار بمنطقة وسط سيناء، وذلك بتكلفة 190 مليون و800 ألف جنيه.

تابع المحافظ، أن من بين المشروعات المنفذة بقطاع الصرف الصحى من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع الصرف الصحى بمدينة رفح وإنشاء 6 محطات رفع وشبكات معالجة ملحقة بتكلفة 110 مليون جنيه، ومشروع توسعة الصرف الصحى بمدينة العريش والانتهاء من إنشاء عدد 5 محطات رفع بشبكاتها بالعريش بتكلفة 50 مليون جنيه، ومشروع خط الطرد وتوريد طلمبات لمحطة الرفع الرئيسية بالعريش بتكلفة 45 مليون جنيه.

كما تم إنشاء مشروع الصرف الصحى بمنطقتى ابنى بيتك والجولف بالعريش بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع ترفيق عمارات الإسكان الاجتماعى بحى السبيل بالعريش بتكلفة 7 مليون جنيه.

يذكر أنه تم تنفيذ عدد 967 مشروعًا تنمويًا فى شتى القطاعات بشمال سيناء بتكلفة 7 مليار و205 مليون و763 ألف جنيه، خلال فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.