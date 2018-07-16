video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 17 يوليه 2018 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تكليف المهندس مصطفى بيومى قائمًا بأعمال سكرتير عام محافظة القليوبية

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:41 م
تكليف المهندس مصطفى بيومى قائمًا بأعمال سكرتير عام محافظة القليوبية محافظ القليوبية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قرارا بتكليف المهندس مصطفى بيومى رئيس مدينة قليوب السابق قائما بأعمال سكرتير عام مساعد لحين شغل الوظيفة.

 

من ناحية أخرى قرر الشيخ عبد المعطى عياد مدير عام إدارة أوقاف بنها، خصم درس لإمام مسجد لتقصيره فى العمل، جاء ذلك عقب جولة التفتيش المفاجئة التى ترأسها مدير الإدارة يرافقه خلالها الشيخ محمود فؤاد مفتش أول الدعوة بالإدارة والشيخ عبد الهادى فتحى رئيس المساجد الأهلية بالإدارة أمس الأحد واليوم الاثنين، على مساجد مدينة بنها وقرية دجوى وساحل دجوى التابعة لمدينة بنها، وذلك بناء على تعليمات الشيخ صفوت فاروق وكيل وزارة أوقاف القليوبية والشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية وبتوجيه من مدير الإدارة بتكثيف المتابعة الميدانية على جميع الأنشطة الدعوية (الدروس والقوافل الدعوية وخطب الجمعة) وشئون القرآن الكريم بالإدارة.

 

وتفقدت لجنة التفتيش ١٨ مسجدا من بينهم خمسة مساجد بهم مخالفات وثلاثة عشر مسجدا بدون مخالفات، وتبين خلال المتابعة انتظام العدد الأكبر من الأئمة والتزامهم بأداء الدرس والتواجد فى مساجدهم فى المواعيد المحددة من صلاة العصر وحتى قرب صلاة المغرب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعليم القليوبية تخصص مقر إضافى لتلقى طلبات تظلمات نتائج الثانوية العامة

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

البرلمان يوافق نهائيا على إنشاء صندوق مصر السيادى بشخصية اعتبارية مستقلة

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

صور.. الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة من راغبى الالتحاق بالشرطة.. 65 ‎%‎ شرط الالتحاق.. وقبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين.. رئيس الأكاديمية: لا مكان للمحسوبية و24 يوليو بدء التقديم و28 يوليو للضباط المتخصصين

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

مدن الجيل الرابع تضع مصر فى مصاف الدول الكبرى.. طرح أول 500 وحدة إسكان اجتماعى مميز بالعلمين الجديدة للحجز خلال أيام.. مساحتها تتراوح من 90 إلى 100متر.. ونائب رئيس جهاز المدينة:لأول مرة خطوط مستقلة لصرف الأمطار

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلى وتاونشيب فى دورى أبطال أفريقيا

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

شاهد.. أول لقاء بين كريستيانو رونالدو مع نجوم يوفنتوس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة