تكليف المهندس مصطفى بيومى قائمًا بأعمال سكرتير عام محافظة القليوبية

القليوبية - نيفين طه

أصدر اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية قرارا بتكليف المهندس مصطفى بيومى رئيس مدينة قليوب السابق قائما بأعمال سكرتير عام مساعد لحين شغل الوظيفة.

من ناحية أخرى قرر الشيخ عبد المعطى عياد مدير عام إدارة أوقاف بنها، خصم درس لإمام مسجد لتقصيره فى العمل، جاء ذلك عقب جولة التفتيش المفاجئة التى ترأسها مدير الإدارة يرافقه خلالها الشيخ محمود فؤاد مفتش أول الدعوة بالإدارة والشيخ عبد الهادى فتحى رئيس المساجد الأهلية بالإدارة أمس الأحد واليوم الاثنين، على مساجد مدينة بنها وقرية دجوى وساحل دجوى التابعة لمدينة بنها، وذلك بناء على تعليمات الشيخ صفوت فاروق وكيل وزارة أوقاف القليوبية والشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة بمديرية أوقاف القليوبية وبتوجيه من مدير الإدارة بتكثيف المتابعة الميدانية على جميع الأنشطة الدعوية (الدروس والقوافل الدعوية وخطب الجمعة) وشئون القرآن الكريم بالإدارة.

وتفقدت لجنة التفتيش ١٨ مسجدا من بينهم خمسة مساجد بهم مخالفات وثلاثة عشر مسجدا بدون مخالفات، وتبين خلال المتابعة انتظام العدد الأكبر من الأئمة والتزامهم بأداء الدرس والتواجد فى مساجدهم فى المواعيد المحددة من صلاة العصر وحتى قرب صلاة المغرب.