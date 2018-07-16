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الإثنين، 16 يوليه 2018 02:58 م
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تعيين مصطفى الشرقاوى مديراً تنفيذياً لمشروع مستشفى علاج الأورام بصعيد مصر

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:56 م
تعيين مصطفى الشرقاوى مديراً تنفيذياً لمشروع مستشفى علاج الأورام بصعيد مصر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمي
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أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط قراراً بتكليف الدكتور مصطفى الشرقاوى أستاذ الأشعة التشخيصية بالقيام بمهام المدير التنفيذى لمشروع إنشاء مستشفى الأورام الجامعى الجديد "مستشفى 2020 لعلاج الأورام بصعيد مصر" والتي تقرر إنشائها فى وقت سابق على مساحة 10 الآلاف متر مربع بأرض البيسرى المقابلة للحرم الجامعي .

ونص القرار على منح الدكتور الشرقاوي كافة الصلاحيات الإدارية اللازمة لمتابعة عمل إنشاء المشروع وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة والمعنية للإشراف على إنشاء وتنفيذ مشروع إنشاء المستشفى الجديد وبعد موافقة رئيس الجامعة على ما يُتخد من قرارات .

يذكر أن الدكتور الشرقاوي شغل منصب عميد معهد جنوب مصر للأورام فى الفترة من أغسطس 2013 إلى نهاية 2017 ، كما أنه شغل حالياً منصب رئيس قسم أشعة الأورام التشخيصية بالمعهد . 

من ناحية أخرى أشاد الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بالتعاون القائم بين مكتبة الإسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقى مدير المكتبة وبين الجامعة فى عدد من المجالات المعرفية والثقافية مؤكداً على ما تقوم به المكتبة من دور رائد ومتميز فى إثراء الحركة العلمية والبحثية وربط الباحثين بأهم المكتبات على مستوى العالم وهو ما يمثل دافع لجامعة أسيوط لتوطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بشتى صوره مع القائمين بالعمل فى مكتبة الإسكندرية لفتح نافذة ثقافية هامة للشباب فى جامعة أسيوط .

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور جعيص للدكتور صلاح أحمد سليمان والدكتور محمد الفحام ممثلي إدارة مكتبة الإسكندرية وفى إطار زيارتهم للجامعة لإطلاق مؤتمر " اختر كليتك " وذلك لتعريف طلاب الثانوية العامة بكليات الجامعة وطبيعة الدراسة بكل كلية وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب المشرف العام على الأنشطة الطلابية والدكتور محمد حسين أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق .

ومن جانبه أكد وفد مكتبة الإسكندرية على مكانة جامعة أسيوط كواحدة من أكبر وأعرق الجامعات المصرية ، كما تتمثل الجامعة الأم لجامعات الصعيد ومنارة العلم والتنوير للوجه القبلي ، مشيدين بما شهدوه من مستوى واعد ومتميز لطلاب الجامعة من خلال عروضهم التعريفية لكليات الجامعة وما تعكسه الطالبات من صورة مشرفة للفتيات فى صعيد مصر .

وقد أعلن الدكتور شحاته غريب أن اللقاء شهد مناقشة مجالات التعاون المشترك فى الفترة المقدمة والتي يأتي ضمنها تنفيذ برنامج " رابطة شباب الصفوة " فى جامعة أسيوط لثقل قدرات ومواهب الشباب .

 

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