"تعليم شمال سيناء" يعقد لقاء جماهيرى لحل مشاكل أولياء الأمور والمعلمين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم الإثنين، أنه تم عقد لقاء جماهيرى بمقر المديرية لحل مشكلات أولياء الأمور والمعلمين.

وأوضح بيان للمديرية، أنه تفعيلا لتعليمات وتكليفات وزير التعليم، عقدت المهندسة ليلى مرتجى، وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، بقاعة البحث العلمى بالمديرية لقاء جماهيرى وبحضور مديرو عموم المديرية، ومديرو عموم الإدارات التعليمية والنوعية، لحل مشكلات أولياء الأمور والمعلمين والطلبة.

وخلال اللقاء، تم عرض بعض المشكلات، منها طلبات خاصة بالتقدم للصف الأول الابتدائى، وطلبات خاصة للنزول بدرجات تنسيق التعليم الثانوى العام والفنى، وتم حل الكثير من الطلبات فورا، ورفع تقرير بالطلبات التى لم تحل للجهات المختصة، كما أكدت وكيل الوزارة على مديرى الإدارات التعليمية بعقد لقاءات جماهيرية فى إداراتهم، ورفع تقرير بالطلبات التى لم تحل للمديرية.