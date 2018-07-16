تعليم الأقصر تعلن عن حاجتها لوظائف شاغرة.. تعرف عليها

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة وذلك طبقا للقرار الوزارى رقم 206 والصادر بتاريخ 25 يونيو2018 .

وأوضح طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان له، أن الوظائف المطلوب شغلها هى وظائف إدارية وهى معاون مدير مديرية لشئون المعلمين من المعلمين العاملين بالمحافظة،ومعاون مدير مديرية لشئون التعليم الفنى من المعلمين العاملين بالمحافظة،ومعاون مدير مديرية للمتابعه وتقويم الأداء من العاملين الدائمين بالمحافظة .

وأضاف بخيت أنه على من يرغب فى التقدم لأحد هذه الوظائف أن يتقدم بطلب شغل الوظيفة معتمد من مدير المديرية،وتقديم ملف بالأنجازات التى قدمها خلال عمله،مقترح بالتطوير والتجديد فى مجال الوظيفة المتقدم لها،تقديم ما يفيد الحصول على مؤهلات أعلى وأجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى ، مع أرفاق بيان حالة وظيفية، ومن المقرر أن تسلم طلبات الترشيح للجنة المشكلة بالمديرية خلال الفترة من 16 وحتى 25 من يوليو الجارى .