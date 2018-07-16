تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
طالبين بالثانوية بعد حجب نتيجتهم: اتعملنا محضر دون التحقيق وحلمنا ضاع
طلاب الثانوية الأزهرية
اليوم.. انطلاق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات
التنسيق الالكترونى
جامعة الأزهر تتسلم نتيجة الثانوية وفتح تسجيل الرغبات أمام الطلاب بداية أغسطس
جامعة الأزهر
طوارئ بشركات توزيع الكهرباء قبل إصدار أول فاتورة بعد زيادة الأسعار
فواتير الكهرباء
مصطفى مدبولى: تشغيل تجريبى للمرحلة الثانية من توسعات محطة مياه دمياط الجديدة
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان
فى شرم الشيخ..
"الهجرة" تطلق اليوم معسكر أبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
الحجر الزراعى: ارتفاع صادرات البطاطس لـ750 ألف طن منذ بدء الموسم التصديرى
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
ننشر تفاصيل القرارات الوزارية الصادرة للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة
المدن الجديدة
غدًا فتح الباب أمام طلاب الثانوية الأزهرية للتقدم بالتظلمات لمدة شهر
طلبة الثانوية الأزهرية
الإسكان: بيع 35 محلاً وصيدليتين ومخبز بالشروق والعبور والنوبارية الجديدة
مدينة العبور
وزير الزراعة يعيد تشكيل مجلس إدارة الإصلاح الزراعي ولجنته القانونية
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بروتوكول تعاون لتركيب 1000 قطعة موفرة للهيئات الحكومية لترشيد استهلاك المياه
ترشيد استهلاك المياه
وزيرة الهجرة تلتقى جراحا مصريا لبحث مقترح إنشاء صرح طبى عالمى
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج
رئيس جامعة الأزهر يبعث برقية تهنئة لأوائل الثانوية الأزهرية من بريطانيا
الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
نائب محافظ القاهرة: منع هدم العقارات ذات الطابع التراثى بمثلث ماسبيرو
اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة
"الفيروسات الكبدية": نستهدف فحص 45 مليون مواطن للكشف عن فيروس "سى"
الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان
ضبط 100 كيلو جرام دواجن مجهولة المصدر بمحلات فى باب الشعرية
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
عبد الحميد أباظة: الدولة تتحمل 5% عن غير القادرين بالتأمين الصحى الجديد
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
محافظة القاهرة تمهل تجار "الخردة" بالساحل مهلة 24 ساعة لإزالة إشغالاتهم
إشغالات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة