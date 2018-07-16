تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

طلاب الثانوية الأزهرية

التنسيق الالكترونى

جامعة الأزهر

فواتير الكهرباء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

فى شرم الشيخ..



"الهجرة" تطلق اليوم معسكر أبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

المدن الجديدة

طلبة الثانوية الأزهرية

مدينة العبور

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

ترشيد استهلاك المياه

السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر

اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة

الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان

المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

إشغالات