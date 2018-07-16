تدريبات عملية لمواجهة الأزمات والسيول والكوارث بالبحيرة (صور)

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على مراعاة السرعة والدقة والتنسيق الجيد بين كافة الجهات التنفيذية ومديريات الخدمات، ومراجعة كافة الأجهزة والمعدات لتنفيذ التدريب العملى المشترك "صقر 29" لمواجهة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 15 حتى 17 يوليو 2018م.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى اليوم، بحضور اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، واللواء مجدى عنانى السكرتير العام، والعقيد محمد شرف المستشار العسكرى، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، ومسئولى شركات الكهرباء والمياه والصرف والمرور والاسعاف والحماية المدنية.

كما تم إستعراض بيان عملى، من خلال شاشات العرض لمحاكاة إنهيار عقارين بدمنهور والإجراءات التى تم إتخاذها حيال تلك الأحداث الإفتراضية، للوقوف على مدى سرعة وجاهزية الأفراد والمعدات والتنسيق فيما بين كافة الجهات للتعامل مع تلك الأزمات.

كما تم إستعراض موقف تعبيرى آخر بتعرض بعض مراكز المحافظة للسيول، وإستعدادات الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديريات الخدمات والإمكانيات المتاحة بكل جهة ودورها فى مجابهة الأزمة.



اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات



اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات



اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات

اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات

اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات



اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات



اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات



اجتماع محافظ البحرة لمواجهة الأزمات