تحرير 90 محضر تموينى خلال حملة تموينية مكبرة بالمنيا

نظمت مديرية التموين بالمنيا ، حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مديريتى الصحة والطب البيطرى بهدف ضبط الأسواق والأسعارومتابعة المعروض من المنتجات بالأسواق والمحلات العامة والمطاعم ومراقبة المخابز البلدية والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة.

قال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين،فى بيان إن الحملة أسفرت عن تحرير 90 محضر تمويني مخالف منها 12محضر مخالف بمركز مطاى بقرية ابوان في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية والغير غذائية حيث تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الاسعار ،وعدم حمل شهادة صحية ، و ادارة محلات بدون ترخيص.

وفى مجال متابعة البداليين التموينيين، تم تحرير 4 محاضرمخالفة ،وذلك لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية ،وعدم حمل شهادة صحية ، وعدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل .

وفى مجال مراقبة ومتابعة المخابز البلدية، تم تحرير عدد 74 محضر مخالف منها( نقص بالوزن - عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل - عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات -عدم نظافة أدوات العجن - عدم الاحتفاظ بميزان حساس -عدم إعطاء بون صرف للمواطن –عدم وجود رصيد على ماكينة صرف الخبز بالمخبزبالاضافة الى اثبات حالات بيع وهميه على ماكينات الصرف - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - تجميع بطاقات تموين ذكية بغرض الاستيلاء على الدعم الخاص بالمواطنيين – تجميع دقيق بلدى مدعم بغرض بيعه بالسوق السوداء- عدم وجود ماكينة صرف الخبز ).