تحرير 27 محضر إشغال طرق وبناء بدون ترخيص بمركز المنيا

المنيا ــ فريق قسم المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا جهودها فى رفع الإزالات والإشغالات، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام .

أكد محمد سيد رئيس مركز المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية، حررت 17 محضر إشغال طريق ونظافة و10 محاضر بناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى عمل صيانة للكشافات، تيسيراً على المارة من المركبات والمواطنين، ومنعاً لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.

وفى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل، أزالت الوحدة المحلية كافة المخلفات بطريق مصرف المحيط، والطريق الدائرى، والطرق الرئيسية، وقرى (دير عطية – طهنشا – بنى احمد الشرقية) خلال حملة مكبرة للنظافة، حيث تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع، ونقلها للمقالب العمومية حفاظاً على المظهر الجمالى للقرية.