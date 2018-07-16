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بوتين يصل هلسنكى الفنلندية استعدادا لقمته المرتقبة مع ترامب

الإثنين، 16 يوليه 2018 11:53 ص
بوتين يصل هلسنكى الفنلندية استعدادا لقمته المرتقبة مع ترامب ترامب وبوتين - ارشيفية
كتبت ريهام عبد الله
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وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الفنلندية هلسنكى استعدادا لقمته المرتقبة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفقا لما نشرته فضائية أون لايف فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وشهدت عاصمة فنلندا "هلسنكى"، إجراءات أمنية مشددة، اليوم الاثنين، قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكى دونالد ترامب.

وانتشر رجال الأمن والشرطة فى شوارع العاصمة الفنلندية، قرب القصر الرئاسى الفنلندى، وذلك بعد ساعات من انطلاق مظاهرة احتجاجية ضد سياسات ترامب، فى هلسنكى.

 

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بوتين

هلسنكى




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