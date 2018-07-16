برلمانية عراقية: توقف منظومة الإنترنت ليومين كان مقصودا

بغداد(أ ش أ)

أكدت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقى السابق نوره البجارى، اليوم الاثنين، أن توقف منظومة الإنترنت ليومين كان "مقصودا"، الأمر الذى كلف الشركات الأهلية والمصارف مبالغ مالية كبيرة للغاية.

وقالت البجارى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية "أن الإخفاق الذى حدث بمنظومة الإنترنت كان مقصودا من وزارة الاتصالات لمنع نقل أحداث التظاهرات، وليست كما ادعت بوجود قطع أو خلل فنى بين كركوك والطوز، لافتة إلى أن هذا الإخفاق كلف شركات الطيران والمصارف مبالغ مالية كبيرة جدا".

يذكر أن خدمة الإنترنت فى العراق انقطعت ليومين متتاليين، ما أدى إلى توقف عمل الشركات التجارية والمصارف، وأثار ذلك استياء المواطنين الذين تكبدوا خسائر مالية.