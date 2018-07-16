اليوم.. انطلاق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنطلق أعمال المرحلة الأولى من التنسيق، اليوم الإثنين وحتى يوم الجمعة المقبل، بحد أدنى 394 درجة فأكثر أى بنسبة 96.10% فأكثر لطلاب "علمى علوم"، الذين يبلغ عددهم 28001 طالب وطالبة.

وقالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن الحد الأدنى للشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أى بنسبة 93.90% فأكثر ويبلغ عددهم 15267 طالب وطالبة، وفيما يخص الشعبة الأدبية تحدد الحد الأدنى للتقدم بها 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر ويبلغ عدد الطلاب فيها 83539، وذلك بإجمالى عدد طلاب المرحلة 126807 طالب وطالبة.