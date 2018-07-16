الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجرى مراجعة للبنية التحتية بالسعودية

كتب مصطفى عنبر

تستضيف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعودية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الفترة من 15 - 24 يوليو 2018، لعمل مراجعة متكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية فى المملكة العربية السعودية (INIR).

وتأتى هذه المراجعة كمرجع أساسى تستند عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقييم جهود المملكة العربية السعودية فيما يخص تهيئة البنية التحتية لإدخال الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية والتأكد من موائمة المشروع الوطنى للطاقة الذرية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والحصول على تأييد الوكالة والمجتمع الدولي للمشروع الوطني السعودي للطاقة الذرية لتعزيز مبدأ الشفافية.

وتعتبر المراجعة المتكاملة للبنية التحتية للطاقة الذرية هي خدمة تقدمها الوكالة للدول الأعضاء لعمل تقييم متكامل وشامل بحضور خبراء دوليين من ذوي الخبرة فى برامج الطاقة النووية وتطوير البنية التحتية.

ومن أهداف ومميزات المراجعة: إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتقييم البنية التحتية للطاقة الذرية، التركيز على المجالات التي تتطلب عملًا إضافيًا وتحسين في البنية التحتية للطاقة الذرية، إقامة منتدى للمناقشات بين الخبراء وتبادل الخبرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وفي نهاية المراجعة ستقوم الوكالة بتقديم بعض التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بتحسين وتطوير البنية التحتية للطاقة الذرية فى المملكة.

وستقوم مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة بتطوير خطة عمل بالتعاون مع شركاء العمل وبمشاركة من جهات حكومية من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والشركة السعودية للكهرباء ورئاسة أمن الدولة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتطبيق توصيات الوكالة والعمل على تحسين البنية التحتية لإدخال الطاقة الذرية بالمملكة.