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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:08 م
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النطق بالحكم على 18 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:50 م
النطق بالحكم على 18 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا محكمة -أرشيفية
فريق المحافظات
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قررت المحكمة العسكرية المنعقدة، بمحافظة أسيوط النطق بالحكم بحق 18 إخوانيا متهمين فى 3 قضايا عنف بمحافظة المنيا إلى جلسة 24 من يوليو الجارى.

 القضية الأولى تتعلق باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص المتهم فيها 12 شخصًا، والثانية تتعلق بحرق محكمة ديرمواس، والمتهم فيها 3 أشخاص، والثالثة تتعلق  باقتحام بنك مصر بمركز ديرمواس والمتهم فيها 3 آخرين.

والمتهمون تعاد إجراءات محاكمتهم فى أحداث عنف أثناء فض عتصامى رابعة والنهضة، بتهم من بينها التخريض على العنف والشغب وتخريب منشآت شرطية وقضائية والدعوة الى التظاهر ضد مؤسست الدولة.

وقررت المحكمة تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين من عناصر الإخوان فى أحداث قسم ديرمواس إلى جلسة 21 من الشهر الجارى بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشعب وتخريب منشآت عامة بأن أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

 


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