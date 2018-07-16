النطق بالحكم على 18 إخوانيا فى أحداث عنف بالمنيا

فريق المحافظات

قررت المحكمة العسكرية المنعقدة، بمحافظة أسيوط النطق بالحكم بحق 18 إخوانيا متهمين فى 3 قضايا عنف بمحافظة المنيا إلى جلسة 24 من يوليو الجارى.

القضية الأولى تتعلق باقتحام قسم شرطة أبو قرقاص المتهم فيها 12 شخصًا، والثانية تتعلق بحرق محكمة ديرمواس، والمتهم فيها 3 أشخاص، والثالثة تتعلق باقتحام بنك مصر بمركز ديرمواس والمتهم فيها 3 آخرين.

والمتهمون تعاد إجراءات محاكمتهم فى أحداث عنف أثناء فض عتصامى رابعة والنهضة، بتهم من بينها التخريض على العنف والشغب وتخريب منشآت شرطية وقضائية والدعوة الى التظاهر ضد مؤسست الدولة.