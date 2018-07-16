"المرأة المعلية ودورها فى تنمية المجتمع" ندوة لقومى المرأة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

عقد المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، بالتعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات المجمع الاعلامى بشبين الكوم، اليوم، ندوة بعنوان " المرأة المعيلة عضو فاعل فى تنمية المجتمع".

حاضر بالندوة، الدكتور محمد عبد الفتاح طاحون رئيس الجمعية المصرية للإبداع والتنمية، الذى أوضح أن مصر بها حوالى 12 مليون مرأة معيلة، وأن 30٪ من الأسر تنفق عليها نساء، وأن 38 ٪ من نساء مصر معيلات، وأن حوالى 26 ٪ من المرأة المعيلة تحت خط الفقر .

وعرف طاحون المرأة المعيلة، بأنها كل مرأة تعيل نفسها أو أسرتها أو أطفالها لغياب العائل، سواء للوفاة أو الإعاقة أو الظروف الصحية أو الهجر أو السجن أو الامتناع عن الإنفاق، واستعرض كيف يمكن للمرأة أن تكون عضوا فاعلا فى تنمية المجتمع ودور مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، إزاء ذلك ضاربا العديد من الأمثلة وقصص النجاح .

وأشارت منى المليجى مقرر المجلس القومى للمرأة بالمنوفية، إلى أن هذا اللقاء يأتى انطلاقا من سياسة الدولة نحو الاهتمام بالمرأة المصرية وأهمية انخراطها بالمجتمع المصرى، وتوليها العديد من المناصب والاهتمام بضرورة رفع وعى وكفاءة المرأة المصرية، وزيادة معدل إنتاجيتها بالنسبة لاقتصاد الدولة .

شهد اللقاء، كل من مها يوسف وصفاء نشأت أخصائى الإعلام بالمجمع الإعلامى، ومصطفى إبراهيم سكرتير المجلس القومى للمرأة، وعدد كبير من الفتيات والسيدات .