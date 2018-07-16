"المجالس البلدية بليبيا": لن نسلم المجالس إلا لأعضاء منتخبين

كتب : أحمد جمعة

أكد أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية المنتخبين فى ليبيا، أنه لا شرعية إلا للمجالس البلدية المنتخبة من الشعب الليبى وأنهم لن يسلموا المجالس البلدية الحالية إلا لأعضاء منتخبين من الشعب الليبى وفق ما نصت عليه اللوائح والقرارات والقوانين.

جاء ذلك فى نصِّ البيان الذى صدر عقب الاجتماع الموسع لأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية بفندق دار السلام فى مدينة طبرق شرق ليبيا.

وأكد المشاركون فى الاجتماع رفضهم التام والقاطع لقرار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة الذى يحمل رقم (262) لسنة 2018 والذى ينصُّ على تكليف رؤساء المجالس البلدية بتسيير مهام البلديات التى انتهت ولايتها، لافتين إلى أن هذا القرار مخالف لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012 ولائحته التنفيذية.

كما أكد أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية فى البيان رفضهم الشديد لتكليف عمداء بلديات غير منتخبين لتسيير أمور البلديات وإبعاد المنتخبين الشرعيين عن الساحة.

وبارك أعضاء المجالس البلدية انتصارات الجيش الليبى فى مدن درنة وبنغازى ومناطق الهلال النفطى، مشيدين بدور القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر ومن معه فى تخليص المنطقة الشرقية من الإرهاب والتطرف.

يشار إلى أن الاجتماع حضره أعضاء المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية الليبية الممتدة من إمساعد إلى خليج السدرة ويزيد عددهم عن 50 عضوًا.