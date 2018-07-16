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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:27 م
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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تدعو إلى الإفراج عن موظفيها المخطوفين

الإثنين، 16 يوليه 2018 07:03 م
المؤسسة الوطنية الليبية للنفط تدعو إلى الإفراج عن موظفيها المخطوفين قوات الجيش الليبى
أ ف ب
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دعت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الإثنين القبائل فى جنوب البلاد الى الافراج عن اثنين من موظفيها احدهما رومانى، خطفا من حقل نفطى السبت.

ولم تتبن اى جهة عملية الخطف لكن مصطفى صنع الله، رئيس هذه الهيئة اكد "أن مؤسسة النفط لم تدفع درهما واحدا او دينار لأى عمليات ابتزاز او اغلاق او خطف".

واعلن خلال تظاهرة مع زملائه امام مقر المؤسسة فى طرابلس "نسأل السكان المحليين فى منطقة اوبارى تحديدا و مناطق الجنوب بصفة عامة (...) و اخوتنا التبو و الطوارق ، شركاؤنا فى الوطن و الدين ان يحكموا العقل و يطلقوا سراح اثنين من عاملينا فى اسرع وقت ممكن".

بحسب الاجهزة الامنية خطفت مجموعة مسلحة اربعة مهندسين - ثلاثة ليبيين ورومانى - السبت من حقل الشرارة فى منطقة اوبارى (900 كلم جنوب طرابلس) لكن المؤسسة اعلنت لاحقا انه افرج عن مهندسين.

وتابع "الوضع لا يحتمل ... وعمال النفط يستحقون كل التكريم والاحترام لا ان يتم خطفهم".

ووقعت عملية الخطف الجديدة بعد 10 ايام على خطف ثلاثة مهندسين فيليبينيين وآخر كورى جنوبى كانوا يعملون على مشروع مائى ايضا فى الجنوب الصحراوى.

ويأتى ايضا بعد اسابيع من الافراج عن ثلاثة اتراك خطفوا قبل ثمانية اشهر فى جنوب البلاد حيث شاركوا فى بناء محطة كهربائية.


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