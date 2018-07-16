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المؤبد لـ4 وبراءة 5 والسجن 15سنة لـ3 فى قضية "خلية العقاب الثورى بحلوان"

الإثنين، 16 يوليه 2018 02:37 م
المؤبد لـ4 وبراءة 5 والسجن 15سنة لـ3 فى قضية "خلية العقاب الثورى بحلوان" محكمة -أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس
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قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد لـ4 متهمين وبراءة 5 والسجن 10 سنوات لمتهم والسجن 15 سنة لـ3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العقاب الثورى بحلوان"، فى اتهامهم باستهداف محكمة حلوان وتفجير مطعم شهير وماكينات صرافة.

 

كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهم الخامس، انقضاء الدعوى للقيادى محمد كما ومتهم آخر لوفاتهما، وقضت بعدم اختصاص نظر الدعوى لـ 20 متهما وإحالتهم للجنايات العادية.

 

وضمت القضية رقم 5 لسنة 2016 جنايات غرب العسكرية للمحكمة العسكرية العليا، القيادى الإخوانى محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى فى حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.

 

ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بحى حلوان وتفجيرات ماكينات صرفة البنك الأهلى وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمة، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية، وكنتاكى، وفرع اتصالات وموبنيل، واغتيال مرشد أمنى.


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