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الكرملين: زيادة الميزانية العسكرية لحلف "الناتو" يدفع روسيا للتأهب

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:56 ص
الكرملين: زيادة الميزانية العسكرية لحلف "الناتو" يدفع روسيا للتأهب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمترى بيسكوف، أن زيادة الميزانية العسكرية لحلف شمال الأطلسى "الناتو" تلزم روسيا بأن تكون فى حالة تأهب.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيسكوف قوله إن " الناتو، أداة مواجهة تم تصميمها وإنشاؤها لأغراض المواجهة، وهذا الهدف الحقيقى للحلف لم يختف.. لذا عندما يقوم الحلف الذى يرى بشكل علنى فى روسيا خصم محتمل، بزيادة ميزانيته، هذا يعنى بأنه يجب على روسيا أن تكون فى حالة تأهب، وستبقى روسيا فى حالة يقظة".

وأضاف، أن المجمع العسكرى الروسى يتخذ الإجراءات الضرورية على خلفية التهديدات الصادرة عن الناتو، مشيرا إلى أن منظومات الأسلحة الجديدة تؤمن التكافؤ النووى.

وقال بيسكوف: "تعلمون أن التكافؤ مؤمن على حساب الابتكارات الجديدة وعلى حساب منظومات التسلح الجديدة.."، مشيرا إلى أنه "على خلفية التهديدات الصادرة من الحلف "الناتو" فإن قواتنا المسلحة والمجمع العسكرى — الصناعى يتخذ الإجراءات الضرورية".

 


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