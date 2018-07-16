الفريق مهاب مميش : عبور 37 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن اليوم

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الإثنين عبور 37 سفينة، بحمولة 2.7 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 18 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدانمركية MAREN MAERSK، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من أسبانيا، ومتجهة إلى سنغافورا .

وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" ، بحمولة مليون و 400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت لناقلة البترول التى ترفع علم جزر المارشال FRONT QUEEN بحمولة 160 ألف طن، قادمة من العراق ومتجهة إلى مصر.