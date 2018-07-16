الفريق محمد زكى يلتقى بمقاتلى الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات

كتب زكى القاضى

التقى الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من ضباط وضباط صف وجنود وحدات الصاعقة والمظلات، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقةً حدادًا على أرواح شهداء الواجب من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين آثروا الوطن على أنفسهم وقدموا أرواحهم دفاعا عن أمنه واستقراره، وذلك فى حضور عدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل القائد العام تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم فى الحفاظ على الأمانة المقدسة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن أمن وسلامة أراضيه، ووجه القائد العام التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الذكرى السادسة والستون لثورة 23 يوليو المجيدة.

وأشار الفريق محمد زكى إلى أن ما تموج به مصر والمنطقة من مخاطر وتحديات داخلية وخارجية تستهدف الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، يفرض على القوات المسلحة الاحتفاظ بأعلى مستويات الكفاءة والقدرة القتالية تدريباً وتنظيماً وانضباطاً، بما يمكنها من تنفيذ المهام المنوطة بها لحماية حدود الوطن وتأمين جبهته الداخلية والقضاء علي التطرف والإرهاب.

وأكد القائد العام، أن رجال القوات الخاصة هم أحد الروافد القوية للقوات المسلحة التى تبعث على الاطمئنان والرضا بعطائهم الممتد وما يبذلونه من جهد للحفاظ على كفاءتهم واستعدادهم القتالى والوصول بها إلى المستوى الذى يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها على حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، مؤكدًا على ضرورة إتباع الأساليب غير النمطية فى التدريب لتنفيذ كافة المهام ذات الطبيعة الخاصة.

وأشاد الفريق محمد زكى بالاستعداد القتالى والروح المعنوية العالية واليقظة الدائمة التى يتمتع بها مقاتلى القوات الخاصة، وأعرب عن سعادته بما لمسه من مستوى متميز وفهم جيد للمهام القتالية التى تنفذها القوات بما يمكنهم من مجابهة التطرف والإرهاب.

وأدار القائد العام حوارًا مع مقاتلى الوحدات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى، وما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى، أعادت الثقة فى نمو الاقتصاد المصرى واستعادة الأمن والاستقرار فى كافة ربوع مصر، مؤكداً عظم المسئولية الملقاة على عاتق أبناء الشعب المصرى من أجل التلاحم والعمل الجاد من أجل بناء المستقبل وأن تظل مصر وطنا قويا عزيزاً لكل المصريين.

ومن جانبهم، جدد مقاتلو القوات الخاصة العهد على البذل والعطاء والوفاء بكافة المهام والواجبات التى تسند اليهم من أجل حماية الوطن، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار.