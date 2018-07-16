السجن المشدد 5 سنوات لـ 9 متهمين بالتزوير فى محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بمعاقبة 9 متهمين بالتزوير فى محررات رسمية بالسجن المشدد 5 سنوات، بدائرة قسم التجمع.

صدر الحكم من الدائرة 26 برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.

وأسندت النيابة للمتهمين، " نادر عوض الله، منصور صبحى، حماد محمد، مسعد عبد الرحمن، هشام محمد، أكمل السيد محمد، محمد صبحى أحمد، وائل أحمد محمد، محمد عطية محمد"، تهمة الاشتراك بطريقى الانفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر لإحدى الشركات المساهمة " سوزوكى ايجيبت"، وهو شهادة الملكية الرقمية "95482"، المنسوب صدورها للشركة، وتقليد بواسطة الغير خاتم إحدى الشركات المساهمة " سوزوكى ايجيبت".

كما أسندت النيابة للمتمهمين، تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية من المجنى عليه محمد إبراهيم محمد بالاحتيال، لسلب بعض ثروته باستعمال طرقا احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن قدموا له حال بيع السيارة رقم جرم 125 ملاكى، مستندات مزورة تفيد ملكية المتهمم الاول لها وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على نقوده.