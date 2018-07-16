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الإثنين، 16 يوليه 2018 07:28 م
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الرئيس الأمريكى: يجب مساعدة الشعب السورى حتى يعود إلى دياره

الإثنين، 16 يوليه 2018 05:59 م
الرئيس الأمريكى: يجب مساعدة الشعب السورى حتى يعود إلى دياره ترامب وبوتين
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه تم تدمير 90% من قدرات تنظيم داعش الإرهابى، مشيراً إلى روسيا كانت تساعد أمريكا فى ذلك الأمر، وتابع:"دمرنا 90% من قدرات داعش وهذا بصراحة روسيا ساعدتنا فيه".

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بهلسنكى، أنه يجب مساعدة الشعب السورى حتى يعود إلى دياره كونهم يعيشون فى مناطق سيئة جداً وفى العراء أيضاً، وتابع:"رأينا صورا فظيعة للغاية فى بعض المناطق، وتابع:"قيادة الجيشين الروسى والأمريكى تتواصل بشكل جيد أفضل من قيادة البلدين".

 

 


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