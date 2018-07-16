"الداخلية": الحصول على 65% حدا أدنى شرط القبول بكلية الشرطة

أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، شروط قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكُلية الشُرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية بحد أدنى 65% والضباط المتخصصين بحد أدنى جيد.

وأوضح رئيس الأكاديمية شروط القبول، أنه بالنسبة للضباط المتخصصين وتشمل الطب والهندسة وتخصصات أخرى وتنطبق عليهم نفس الشروط السابقة يضاف إليها ألا يكون قد مر أكثر من عامين على درجته العلمية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأكاديمية الشرطة للإعلان عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2018.

ويعقد المؤتمر برئاسة اللواء دكتور أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة واللواء هشام يحيى مدير كلية الشرطة اللواء دكتور أيمن شريف كبير المعلمين وقيادات الكلية للإعلان عن شروط القبول والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين ومواعيد التقدم للالتحاق وسحب كراسات الشروط.