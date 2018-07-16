التحرى عن نشاط عامل تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل

كتب أحمد إسماعيل

كلفت نيابة الجمالية الجزئية برئاسة المستشار أحمد زيتون، رجال مباحث القاهرة، التحرى حول نشاط عامل تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه باحتجاز تاجر بغرفته وتوثيقه، واعترف التاجر بقيام العامل بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ 40 ألف جنيه بزعم تسفير للعمل فى مطعم ملكه بدولة ماليزيا، إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ودخلوا فى مشاجرة.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من إدارة إحدى الفنادق بمنطقة خان الخليلى، بحدوث مشاجرة بإحدى غرف الفندق يقطنها شخصان من محافظة الدقهلية.

وعلى الفور انتقل ضابط مباحث القسم، وتمكنوا بمعاونة العاملين بالفندق من ضبط "خالد ع ح" 22 سنة، عامل، وبحوزته حقيبة بداخلها جواز سفر وبطاقة رقم قومى باسم "عصام م س"، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 650 جنيها، أثناء محاولته الهرب من الفندق.

وبالتوجه للغرفة سكنهما تم العثور على "عصام م س" 41 سنة، تاجر، مصاب بكدمات بالرأس والوجه وجرح بالأنف والشفة، ومقيد اليدين والقدمين بشريط لاصق، وبسؤاله أتهمه بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء على متعلقاته.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه تعرف على المجنى عليه منذ حوالى شهرين، حيث أوهمه المجنى عليه بامتلاكه مطعم بدولة ماليزيا وتحصل منه على مبلغ 40.000 ألف جنية بدعوى توفير فرصة عمل له بذات المطعم، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق وتهرب من رد أصل المبلغ، وعقب ذلك اتصل به المجنى عليه وطلب منه إحضار مبلغ 2000 دولار، والحضور للفندق محل الواقعة استعدادًا للسفر.

وعقب حضوره وإقامتهما بالفندق فوجئ بقيام المجنى عليه بصرف المبلغ على متطلباته الشخصية، واكتشف تعرضه لواقعة نصب، مما أثار حفيظته وحال معاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بتوثيقه باستخدام لاصق عثر عليه داخل الغرفة سكنه وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته، واستولى منه على حقيبة متعلقاته لاعتقاده باحتفاظه بمبالغ مالية بداخلها، وبمواجهة المجنى عليه بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.