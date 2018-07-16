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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:12 م
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الأهالى يضبطون 4 أشخاص ويوثقونهم بالأشجار بعد نصبهم عليهم بقطور

الإثنين، 16 يوليه 2018 08:40 م
الأهالى يضبطون 4 أشخاص ويوثقونهم بالأشجار بعد نصبهم عليهم بقطور اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن أهالى قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، من إلقاء القبض على 4 متهمين بينهم فتاتين بعد قيامهم بالنصب والاحتيال على الأهالى وادعائهم بأنهم مندوبى مبيعات شركة أدوات كهربية والاستيلاء على أموالهم ومشغولاتهم الذهبية، فما كان من الأهالى إلا أن قاموا بتلقينهم علقة ساخنة وتوثيقهم بالحبال فى الأشجار وتسليمهم للرائد محمد النحراوى، رئيس مباحث مركز قطور، والنقيب أحمد إبراهيم معاون المباحث، انتقل اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية لمركز شرطة قطور للوقوف على ملابسات القضية.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بتمكن أهالى قرية دماط مركز قطور من ضبط 4 أشخاص والتحفظ عليهم، انتقل الرائد محمد النحراوى، رئيس مباحث المركز، النقيب أحمد أبراهيم معاون المباحث وتبين قيام الأهالى بالتحفظ على 4 أشخاص بينهم فتاتين وتوثيقهم فى الأشجار بالحبال، وتلقينهم علقة ساخنة، وتم اقتيادهم لمركز الشرطة، خشية بطش الأهالى بهم. 

انتقل مدير المباحث الجنائية للمركز وتبين من الفحص المبدئى، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين وادعوا أنهم مندوبى شركة أدوات كهربية ويقومون بطرق الأبواب وإيهام الأهالى أنهم فازوا بأجهزة كهربية ويطلبون منهم ضمانات للحصول على الجوائز ويقومون بالاستيلاء على ذهب السيدات واستبداله بذهب صينى ويفروا هاربين.

وذكر مصدر أمنى، أن هناك أكثر من 30 بلاغًا ضد المتهمين بنطاق المحافظة ويكثف ضباط المباحث الجنائية جهودهم لكشف ملابسات الوقائع.

 

 


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