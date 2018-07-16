الأم المتهمة بإلقاء رضيعها بالشارع فى النزهة: والدها رفض الاعتراف بها

كتب كريم صبحى

استمعت نيابة النزهة، لأقوال فتاة متهمة بإلقاء طفلها فى الشارع، بعد أن حملت سفاحا، من أحد الشباب الذى تهرب منها.

وقالت المتهمة إنها كانت على علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه، وعندما طلبت منه الزواج رفض وتهرب منها وأغلق هاتفه المحمول، فخشيت من أسرتها فألقت الطفل فى الشارع.

البداية عقب تلقى العميد علاء قنديل، مأمور قسم النزهة، بلاغا من بعض الأهالى بالعثور على طفل رضيع ملقى بجوار أحد العقارات، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف لغز الطفل الرضيع.

ونجح رجال الأمن فى ضبط أم الطفل، وتبين أنها فتاة فى سن صغيرة ارتبطت بعلاقة محرمة بأحد الشباب وحملت منه سفاحا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.