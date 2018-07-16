video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 16 يوليه 2018 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأم المتهمة بإلقاء رضيعها بالشارع فى النزهة: والدها رفض الاعتراف بها

الإثنين، 16 يوليه 2018 04:05 م
الأم المتهمة بإلقاء رضيعها بالشارع فى النزهة: والدها رفض الاعتراف بها رضيع -أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
استمعت نيابة النزهة، لأقوال فتاة متهمة بإلقاء طفلها فى الشارع، بعد أن حملت سفاحا، من أحد الشباب الذى تهرب منها.
 
وقالت المتهمة إنها كانت على علاقة غير شرعية بشاب وحملت منه، وعندما طلبت منه الزواج رفض وتهرب منها وأغلق هاتفه المحمول، فخشيت من أسرتها  فألقت الطفل فى الشارع.
 
البداية عقب تلقى العميد علاء قنديل، مأمور قسم النزهة، بلاغا من بعض الأهالى بالعثور على طفل رضيع ملقى بجوار أحد العقارات، وأمر اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف لغز الطفل الرضيع.
 
ونجح رجال الأمن فى ضبط أم الطفل، وتبين أنها فتاة فى سن صغيرة ارتبطت بعلاقة محرمة بأحد الشباب وحملت منه سفاحا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة عامل للمحاكمة تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالأميرية

إحالة ربة منزل للجنايات استعانت بعشيقها لقتل زوجها بالقطامية

النيابة تستعجل تحريات المباحث فى واقعة العثور على رضيع بجوار نادى المطرية

كيف تتصرف إذا هاجمك كلب بالشارع.. فى 6 خطوات

اخبار الحوادث

النزهة

حوادث النزهة

اخبار مصر




لا تفوتك
مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

مستثمرى السياحة بجنوب سيناء: نسبة الإشغال بفنادق شرم الشيخ تتخطى الـ50%

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

وزير الرى من أسوان: السد العالى مستعد لاستقبال فيضان النيل الجديد

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

صور.. قبل أيام من ذكرى ثورة يوليو.. موقع تاريخ "جمال عبد الناصر" بمكتبة الإسكندرية يحصد 6 ملايين زائر سنويا.. مدير المشروع: يحتوى على وثائق وصور وتسجيلات نادرة تجذب الشباب.. ويتم تطوير الموقع وتحديثه حاليا

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

بـ17 جنيها فقط تمتع بالسباحة أسفل كوبرى ستانلى الشهير مع خصوصية العائلات.. الشاطئ شاهد على أفلام الزمن الجميل.. رئيس السياحة والمصايف: نخطط لأن يكون المكان للإسكندرانية فقط وأن نمنع دخول الشباب دون عائلاتهم

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

شاهد أجمل 10 أهداف في مونديال روسيا

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

تعرف على الدول الفائزة بأغرب ألقاب فى مسابقة "رجل العالم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة