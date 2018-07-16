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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:33 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:47 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث، منها، موافقة البرلمان على قانون إنشاء صندوق مصر السيادى، وإعلان موعد وشروط التقدم لأكاديمية الشرطة، وإعلان وزارة القوى العاملة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

1
 

البرلمان يوافق نهائيا على قانون إنشاء صندوق مصر السيادى.. يهدف لإدارة الأصول غير المستغلة

2
 

الداخلية تعلن قبول دفعة للالتحاق بأكاديمية الشرطة.. 65 % شرط الالتحاق.. و24 يوليو بدء التقديم

 

3
 

القوى العاملة: 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

 

4
 

بعد موافقة البرلمان.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم الصحافة والإعلام

 

5
 

قرار جمهورى بتعيين المستشار طارق عبد العليم نائباً لرئيس "الدستورية العليا"

 

6
 

إحالة سيد سيكا المتهم بواقعة كلب فيصل لمحكمة الجنح لاتهامه بترويع المواطنين

 

7
 

طرق السفر للعلاج بالخارج على نفقة التأمين الصحى الجديد × 7 معلومات

 

8
 

ترامب: العلاقات الروسية الأمريكية تغيرت إلى الأفضل منذ 4 ساعات

 

9
 

كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وتاونشيب البتسوانى بأفريقيا

 

10
 

طارق حامد يعلن رسمياً حل أزمته فى الزمالك بواسطة مرتضى منصور

 


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