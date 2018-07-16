اعتقال 100 شخص فى فرنسا بسبب أعمال شغب على هامش احتفالات الفوز بالمونديال

باريس (أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الفرنسية أكثر من 100 شخص فى أعمال شغب وقعت فى العاصمة "باريس" على هامش الاحتفالات الحاشدة للفرنسيين بفوز منتخب بلادهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم التى استضافتها روسيا.

وقال مدير شرطة باريس ميشيل ديلبويش - فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن حصيلة أعمال الشغب تعتبر متوازنة بالنظر إلى الحشود الغفيرة للمحتفلين وبالرغم من حدوث تجاوزات غير مقبولة لا سيما سرقة ونهب أحد المتاجر بجادة (الشانزليزيه) التى توافد عليها مئات الآلاف من الأشخاص للاحتفاء بفوز المنتخب بمونديال روسيا لكرة القدم.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أمس أن أعمال شغب قد وقعت على هامش احتفال فرنسا بالعيد الوطنى، أسفرت عن إحراق 845 سيارة واعتقال 508 أشخاص.