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الإثنين، 16 يوليه 2018 10:53 م
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اعتقال امرأة روسية فى واشنطن بتهمة العمل كعميل للحكومة الروسية

الإثنين، 16 يوليه 2018 09:48 م
اعتقال امرأة روسية فى واشنطن بتهمة العمل كعميل للحكومة الروسية الشرطة الأمريكية
رويترز
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قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم الاثنين إنه جرى اعتقال امرأة روسية تعيش فى واشنطن وتبلغ من العمر 29 عاما وتوجيه الاتهام لها بالتآمر للعمل كعميل للحكومة الروسية بينما كانت تسعى لإقامة علاقات مع مواطنين أمريكيين واختراق جماعات سياسية.

وذكرت الوزارة فى بيان أن ماريا بوتينا عملت بتوجيه من مسؤول رفيع المستوى فى الحكومة الروسية يخضع لعقوبات فرضها عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

وأضافت أن بوتينا اعتقلت أمس الأحد وصدر أمر باحتجازها لحين تحديد جلسة إجرائية يوم الأربعاء.


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