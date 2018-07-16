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الإثنين، 16 يوليه 2018 08:10 م
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استكمال حملة مكافحة فيروس سى بجامعة المنصورة

الإثنين، 16 يوليه 2018 06:57 م
استكمال حملة مكافحة فيروس سى بجامعة المنصورة حملة مكافحة فيروس C بجامعة المنصورة
الدقهلية - محمد حيزة
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واصلت كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فعاليات حملة جامعة خالية من فيروس سى التى تقام تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة والدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الفترة من 25 يونيو حتى 15 أغسطس.

وتم عمل تحاليل فيروس سى لـ94 من العاملين بالكلية من ضمنهم 11 من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وتقام الحملة بتنظيم من إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة بالتعاون مع كل من مستشفى الباطنة التخصصى بجامعة المنصورة ومستشفى جامعة المنصورة والهيئة العامة للتأمين الصحى وشركة للأدوية التى توفر كافة الأدوات اللازمة للتحليل بالمجان.

وأكد الدكتور مصطفى أمين مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة المنصورة على أن نتائج التحليل سرية ومن تثبت اصابته بالفيروس يتم الاتصال به بسرية تمهيدا للعلاج.

 


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