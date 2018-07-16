ازالة 807 حالات تعدٍ وإشغالات بمدينة ببا جنوب بنى سويف.. صور

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع مدينة ببا جنوب المحافظة، حيث نجحت الحملة فى إزالة 807 حالا تعدٍ وإشغالات.

وقاد الحملة اللواء فؤاد الوكيل مساعد مدير أمن بنى سويف، المحاسب أحمد دسوقى رئيس مدينة ببا، خالد شوقى نائب رئيس المدينة، الرائد محمد السيد نائب مأمور مركز شرطة ببا، الرائد رامى كامل رئيس مباحث شرطة المرافق، الرائد محمد نجيب شرطة المرافق، ومعدات الوحدة المحلية، والعاملون بمجلس مدينة ببا.

وتمكنت الحملة، من إزالة 807 حالات إشغالات وتعدٍ بينهم إزالة 600 كرسى وترابيزه من 15 كوفى شوب، 40 باعة جائلين، 55 لافتة إعلانات، 24 تندات وبروزات، 5 أكشاك، 20 سيبة جزاره، 20 عربة يد، 28 درج سلالم، وذلك بشارع بورسعيد - بمحيط كوبرى محطة ببا - منطقة فابريقة ببا- مدخل مدينة ببا البحرى الطريق الدائرى للمدينة.