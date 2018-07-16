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"اتصالات" البرلمان: صدور قانون تداول المعلومات فى الفصل التشريعى المقبل

الإثنين، 16 يوليه 2018 12:31 ص
"اتصالات" البرلمان: صدور قانون تداول المعلومات فى الفصل التشريعى المقبل النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان
كتب كريم كشك
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قال النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه خلال الفصل التشريعى المقبل، سيظهر القانون الجديد الخاص بتداول المعلومات إلى النور.

وطالب بدوى ، فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، ببرنامج "مصر النهاردة" والمذاع عبر القناة الأولى الرسمية، بمواجهة 3 آلاف موقع غير رسمى، والذى يبث الشائعات والأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، والتى تضر بالأمن القومى للدولة.

وتابع عضو البرلمان، أنه يجب تفعيل الدور التنفيذى للبوابة الإلكترونية لكل محافظة على حدة، فى الرد ببيان صادر عنها على كل شائعة تظهر بها من بدايتها.

 


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النائب أحمد بدوى

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